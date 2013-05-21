КНДР освободила китайское рыболовецкое судно без выкупа

Как сообщает Центральное китайское телевидение со ссылкой на на заявление работника посольства КНР в Пхеньяне, "судно было отпущено без выплаты так называемого выкупа".

Накануне сообщалось, что КНДР захватила китайское рыболовецкое судно в территориальных водах Китая и требует за освобождение выкуп в размере 600 тыс. юаней ($95,2 тыс.), сообщает Росбалт.

5 мая в территориальных водах КНР северокорейским патрульным кораблем была задержана, а затем отконвоирована в территориальные воды Северной Кореи рыболовецкая шхуна, приписанная к потру Далянь, с 16 членами экипажа на борту. После этого связь с экипажем была потеряна.

Судовладелец Юй Сюэцюнь 10 мая обратился за помощью в консульский отдел посольства КНР в Пхеньяне.

Посольство незамедлительно сделало представление консульскому управлению МИД Северной Кореи, потребовав срочного освобождения судна, его экипажа, а также гарантий безопасности захваченных моряков, сохранности их материальных ценностей и соблюдения их законных прав.