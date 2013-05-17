Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире

По данным Bloomberg, состояние Гейтса в четверг в 16.00 по времени Нью-Йорка составляло 72,7 миллиарда долларов - на 550 миллионов больше, чем у его ближайшего соперника Карлоса Слима, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в текущем году активы Гейтса увеличились примерно на 10 миллиардов долларов. При этом акции Microsoft в четверг выросли на 28% и достигли максимума за последние пять лет.

В то же время Слим за это время потерял около 2 миллиардов долларов, что связано с решением мексиканского конгресса, который в марте внес изменения в сфере регулирования телекоммуникационного рынка. После проведения этой реформы доля компании America Movil, принадлежащей Слиму, не сможет занимать более 50% мексиканского рынка, хотя ранее она была фактическим монополистом в этом сегменте.

Третье место в рейтинге Bloomberg по-прежнему занимает американский инвестор Уоррен Баффет.