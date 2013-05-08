В порту Генуи судно протаранило здание: не менее 3 погибших

Судно врезалось в контрольную вышку в порту итальянского города Генуя в ночь на среду, три человека погибли, не менее шести получили травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Торговое судно Jolly Black врезалось в вышку около 23.30 по местному времени. Здание, в которое врезалось судно, частично погрузилось в воду и накренилось на 45 градусов. В нем находились более десяти человек.

Несколько десятков карет скорой помощи и несколько пожарных бригад работают на месте происшествия. По разным данным, от пяти до десяти человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски.

Точная причина инцидента пока не установлена. Возможно, катастрофа произошла из-за ошибки при выполнении судном маневров для выхода из порта.