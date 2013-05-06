У ООН нет доказательств применения в Сирии химического оружия

«Независимая международная комиссия по расследованию ситуации в Сирийской арабской республике хотела бы прояснить, что она не получила прямых доказательств использования химического оружия в Сирии какой-либо из сторон конфликта», – цитирует агентство заявление комиссии.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на слова входящей в комиссию ООН экс-генпрокурора Швейцарии Карлы дель Понте сообщило, что химоружие в Сирии могли использовать боевики оппозиции, а не правительственные войска. При этом в интервью швейцарской телерадиокорпорации Radiotelevisione svizzera дель Понте отметила, что эти данные не являются «неоспоримыми доказательствами», а расследование «далеко от завершения».

Также дель Понте не уточнила, где и когда оппозиция могла использовать химоружие. По ее словам, информация о предполагаемом применении зарина в Сирии была получена членами комиссии в соседних с Сирией странах от «врачей, пострадавших и сотрудников полевых госпиталей».

В свою очередь, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что руководство альянса не располагает данными о том, кто мог применить химоружие в Сирии. Он подчеркнул, что не знает, на какие данные опиралась дель Понте, когда делала свое заявление.

Правительство Сирии заявляет, что повстанцы 19 марта применили химическое оружие в провинции Алеппо. Оппозиция утверждает, что правительственные войска применили его в Хомсе в декабре прошлого года.