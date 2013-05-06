В Египте обстреляли кортеж премьер-министра
12:14, 06 мая 2013Мир
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В Каире в воскресенье вечером был обстрелян кортеж премьер-министра Египта Хишама Кандиля.
ЧП произошло, когда Хишам Кандиль проезжал по мосту / Фото: news.nur.kz
Как сообщает Би-Би-Си, инцидент случился, когда политик проезжал по одному из городских мостов.
По информации СМИ, телохранители обратили внимание на подозрительный грузовик с открытым кузовом, который неожиданно появился неподалеку.
Они сделали предупредительный выстрел в воздух; в ответ из машины начали стрелять по автоколонне.
Позже, когда стрелявших задержали, они заявили, что не знали, кто находится в кортеже. Как сообщается, арестованы пятеро мужчин.
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