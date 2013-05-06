В Египте обстреляли кортеж премьер-министра

Как сообщает Би-Би-Си, инцидент случился, когда политик проезжал по одному из городских мостов.

По информации СМИ, телохранители обратили внимание на подозрительный грузовик с открытым кузовом, который неожиданно появился неподалеку.

Они сделали предупредительный выстрел в воздух; в ответ из машины начали стрелять по автоколонне.

Позже, когда стрелявших задержали, они заявили, что не знали, кто находится в кортеже. Как сообщается, арестованы пятеро мужчин.