После Бостонского теракта США проверяет визы студентов
11:56, 04 мая 2013Мир
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Таможенные инспекторы в США должны удостовериться, что все иностранные студенты, въезжающие на территорию Соединенных Штатов, имеют при себе действующую учебную визу.
Каждый иностранный студент должен подтвердить свой статус до въезда в США
Такое решение озвучили сегодня в Министерстве национальной безопасности страны, передает ИТАР-ТАСС.
По данным ведомства, каждый иностранный учащийся, который обладает студенческой визой, дающей право на обучение в США, должен подтвердить свой статус до въезда в страну.
Такое решение министерства стало реакцией на обнародованную ранее информацию, согласно которой гражданина Казахстана Азамата Тажаякова, арестованного по делу о теракте в Бостоне, впустили в США, несмотря на то, что его американская студенческая въездная виза к тому времени уже была аннулирована.
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