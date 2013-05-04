После Бостонского теракта США проверяет визы студентов

Такое решение озвучили сегодня в Министерстве национальной безопасности страны, передает ИТАР-ТАСС.

По данным ведомства, каждый иностранный учащийся, который обладает студенческой визой, дающей право на обучение в США, должен подтвердить свой статус до въезда в страну.

Такое решение министерства стало реакцией на обнародованную ранее информацию, согласно которой гражданина Казахстана Азамата Тажаякова, арестованного по делу о теракте в Бостоне, впустили в США, несмотря на то, что его американская студенческая въездная виза к тому времени уже была аннулирована.