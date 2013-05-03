Березовского похоронят 6 мая в Лондоне

В частности, полиция округа Темз-Вэлли в Лондоне подтвердила РИА Новости появившуюся в СМИ соответствующую информацию.

"Да, я могу подтвердить, что тело Березовского было передано его родным. И, насколько я знаю, похороны действительно состоятся 6 мая. Об этом лучше поговорить с коронером, потому что похоронен он (Березовский) будет в нашем округе в графстве Суррей", - сказала представительница пресс-службы полиции. Комментарий коронера пока получить не удалось.

Тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло быть повешение. Признаков борьбы на месте не обнаружено. Полиция продолжает токсикологические и гистологические исследования, по результатам которых может быть названа официальная причина смерти Березовского.