В горах Киргизии разбился американский самолет

По официальным данным, самолет-топливозаправщик Boeing-707, принадлежащий Центру транзитных перевозок ВВС США, расположенному в международном аэропорту "Манас", разбился в 14.55 в высокогорном ущелье в Панфиловском районе Чуйской области Киргизии, примерно в 60 километрах от Бишкека и десяти километрах от границы с Казахстаном.

Премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев поручил создать специальную комиссию по расследованию крушения самолета ВВС США, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Сейчас члены комиссии вылетели на вертолете на место происшествия, где ищут экипаж топливозаправщика.

Авиабаза США, позднее переименованная в Центр транзитных перевозок, была создана в международном аэропорту Бишкека "Манас"в декабре 2001 года. Она является основным транспортным и логистическим узлом для перевозки груза и переброски сил антитеррористической коалиции в Афганистан. По официальным данным, в транзитном центре дислоцированы около 1,5 тысяч американских военных и гражданских сотрудников, участвующих в операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане. Договор о размещении авиабазы США в Киргизии действует до осени 2014 года.