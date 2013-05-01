По делу о теракте в Бостоне задержаны два студента из Казахстана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее полиция Бостона сообщила, что задержаны три новых подозреваемых по делу о терактах. Телеканал со ссылкой на источники в органах безопасности сообщает, что речь идет о двоих гражданах Казахстана, которые были задержаны ранее за нарушение визового режима. Теперь они подозреваются в даче ложных показаний и чинении препятствий правосудию по делу о теракте в Бостоне. В чем подозревается гражданин США, пока неизвестно.

В свою очередь, телеканал Fox News сообщает, что задержанным могут вменить в вину помощь или сокрытие преступлений, в которых обвиняются Царнаевы.