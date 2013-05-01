В Астане будет памятник Шевченко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Министр культуры Украины Леонид Новохатько сообщил, что 26 апреля министром культуры Казахстана Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы на заседании Государственной комиссии по вопросам памятников и монументов в Республике Казахстан было утверждено решение об установлении памятника Т.Г.Шевченко в г. Астана.

«Памятник Кобзарю будет изготовлен из бронзы и размещен на гранитном постаменте. Композиция будет состоять из центральной фигуры Кобзаря высотой 5 метров 60 см и скульптурных композиций «Казахская семья» и «Слепой кобзарь», созданных по мотивам рисунков Тараса Шевченко. Эскизный проект памятника разработал скульптор Анатолий Кущ», - подчеркнул Л.Новохатько.

Сегодня министры культуры двух стран подписали Протокол намерений о совместном украинско-казахстанском праздновании 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко в рамках проведения Дней культуры Украины в Казахстане в 2014 году.

Министр отметил, что в подписанном сторонами протоколе также предусматривается в рамках совместного празднования 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко проведение Дней украинского кино в кинотеатрах г. Астана и Алматы с демонстрацией документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Великого Кобзаря.

Как известно, с 29 апреля по 1 мая в Киеве проходят Дни культуры Республики Казахстан.