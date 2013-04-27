Полиция вступила в бой с персоналом психиатрической больницы

По данным властей, ранены 14 человек, из которых девять - полицейские. Медперсонал больницы утверждает, что ранения получили не менее 40 человек, среди которых врачи, журналисты и даже пациенты клиники.

Причиной конфликта стало намерение властей построить на месте одного из корпусов больницы правительственное учреждение, для чего потребовалось переместить находящихся там больных в другие помещения. Однако это намерение встретило сопротивление со стороны персонала.

"Она набросились на нас, будто мы преступники, они напали на докторов и пациентов", - заявил в эфире Radio Madre главврач больницы Гильермо Хониг. Всего в операции принимало участие до 300 полицейских, они применяли резиновые пули, перечный и слезоточивый газ.

Госпиталь Borda - одна из самых заслуженных психиатрических клиник Аргентины, замечает корреспондент РИА Новости. Ее пациенты стали авторами первой в мире радиостанции, сделанной больными с отклонениями в психике, кроме того, работы художников из числа пациентов клиники выставляются в галереях Буэнос-Айреса.