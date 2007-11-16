Россия может предъявить встречный иск Украине за аварию в Керченском проливе

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Олег Митволь не исключил возможности предъявления встречного иска Украине по факту крушения судов в Керченском проливе. По мнению О.Митволя, одной из причин аварии могли стать действия украинских морских служб. Вместе с тем он напомнил, что между Россией и Украиной до сих пор не подписан договор о разграничении Азово-Керченской акватории, поэтому формальная подача иска Украиной будет проблематичной.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев ожидает компенсации от России за ущерб от разлива мазута. "Здесь наступают международно-правовые моменты: собственники судна с момента инцидента, приведшего к дальнейшим последствиям, несут ответственность и за последствия, за нанесенные убытки. Мы ждем компенсации за причиненный ущерб со стороны России", - сказал дипломат.

Напомним, 11 ноября 2007 г. в результате сильнейшего шторма в Керченском проливе потерпели бедствие и затонули сухогруз "Ковель", танкер "Волгонефть-139", сухогруз "Вольногорск", сухогруз "Нахичевань", а также несколько других судов. Танкер "Волгонефть-139", на борту которого находилось более 4,7 тыс. т мазута, в результате шторма разломился на две части, при этом 1,3 тыс. т нефтепродуктов вылились в море.

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