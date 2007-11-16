США: Китай создал мощный режим контроля информации

В Китае создана одна из самых эффективных в мире систем контроля за информацией в СМИ, позволяющая властям манипулировать представлениями китайцев, поощрять враждебное отношение к иностранцам и даже контролировать имидж Китая за рубежом, говорится в докладе, подготовленном Комиссией по американо-китайским отношениям в сфере экономики и безопасности, созданной Конгрессом США.

"Используя усовершенствованные технологии, жесткое наказание за несогласие и поощрения для тех, кто "играет по правилам", китайские власти создали один из самых эффективных в мире режимов по контролю информации", - указывается в документе, распространенном в Вашингтоне.

"Китайское правительство контролирует содержание газет, журналов, телевидения, радио и интернета", - говорится в исследовании, в котором сообщается, что "китайских журналистов понижают в должности, увольняют, бросают в тюрьму и избивают за нарушения ограничений по содержанию в СМИ".

По данным доклада, "пользователи интернета сталкиваются с аналогичными ограничениями, за нарушение которых можно попасть в тюрьму".

"Жесткое наказание за освещение запрещенных тем, а также неясность, где именно в каждый конкретный момент проходит тонкая грань, породили атмосферу жесткой самоцензуры среди китайских журналистов", - отмечается в документе.

В нем сообщается также, что через контроль над СМИ власти КНР имеют возможность "влиять и манипулировать взглядами многих китайских граждан".

"Хотя большинство китайцев и понимают, что предоставляемая китайскими государственными СМИ информация может быть несвободной от цензуры и пропаганды, у них нет практически никакого выбора, кроме как полагаться на эти СМИ при формулировании своего мнения о внешнем мире", - говорится в исследовании, где отмечается, что "Пекин использовал этот потенциал для того, чтобы вызвать чувство глубокого национализма внутри Китая и разжигания среди китайцев сильных настроений, враждебных по отношению к иностранцам".

"Кроме того, Пекин использует такой контроль для оказания влияния на то, как его воспринимает зарубежное население, в том числе в США", - указывают авторы доклада, переданного ими в Конгресс США с рекомендациями увеличить финансирование для расширения объемов американского государственного телевизионного и радиовещания из США на КНР, а также расширения объемов информации, поставляемой через интернет.

РИА "Новости"