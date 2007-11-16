ООН приняла беспрецедентную резолюцию о смертной казни

Беспрецедентная резолюция ООН, призывающая нации ввести мораторий на смертную казнь, в четверг одобрена большинством при голосовании в Третьем комитете, сообщает РИА “Новости”.

Предложение о введении моратория поддержали 99 государств, "против" проголосовали 52 государства, 33 страны воздержались.

"Это исторический день, так как подобный документ принят впервые в истории объединенных наций и продемонстрировал победу гуманистических воззрений", - заявил на брифинге в ООН от имени государств Европейского Союза постпред Португалии Джо Мануэль Гуерра САЛГУЭЙРО.

Резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательной силы, однако является политическим сигналом для лидеров мира.

Документ был внесен от имени почти 80 государств и призывал страны отказаться от применения смертной казни, которая противоречит основополагающим принципам ООН.

Против документа проголосовали Китай, Ирак, Иран и США, которые возглавляют "черный" список мировых лидеров по казням осужденных. Белоруссия, единственная из европейских стран практикующая высшую меру наказания, за что подвергается критике странами ЕС, при голосовании воздержалась.

Дискуссия по мотивам голосования длилась целый день. Многие из оппонентов моратория мотивировали свою позицию "принципом суверенного права каждого государства определять свое законодательство без вмешательства извне". В таком ключе, в частности, высказался с трибуны ООН представитель Мьянмы.

Голосованию предшествовали несколько недель дебатов и агитационная кампания, включая марафонский пробег по улицам Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН.

В мире 146 государств отказались от "узаконенного убийства", в том числе Россия, которая ввела мораторий на исполнение высшей меры наказания. В то же время в 51 стране казни продолжаются, а нередко носят публичный характер.