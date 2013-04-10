Эксперты определили самых проблемных членов Евросоюза
22:08, 10 апреля 2013Мир
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Эксперты Евросоюза назвали Испанию и Словению странами-членами с наиболее сложными экономическими проблемами и призвали принять срочные меры для их решения.
В Европе - кризис
В докладе об экономической ситуации в еврозоне отмечается высокий уровень долга и растущая безработица в Испании, где более половины граждан моложе 25 лет не могут трудоустроиться, - сообщают Подробности.
Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала власти Словении принять меры для решения проблем банковской системы. В противном случае страну тоже может ждать серьезный долговой кризис.
Всемирная торговая организация, в свою очередь, заявила, что кризис в Европе негативно влияет на глобальный экономический рост и значительно снизила показатели в своем прогнозе роста глобальной торговли на 2013 год.
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