Эксперты определили самых проблемных членов Евросоюза

В докладе об экономической ситуации в еврозоне отмечается высокий уровень долга и растущая безработица в Испании, где более половины граждан моложе 25 лет не могут трудоустроиться, - сообщают Подробности.

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала власти Словении принять меры для решения проблем банковской системы. В противном случае страну тоже может ждать серьезный долговой кризис.

Всемирная торговая организация, в свою очередь, заявила, что кризис в Европе негативно влияет на глобальный экономический рост и значительно снизила показатели в своем прогнозе роста глобальной торговли на 2013 год.