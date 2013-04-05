Мэрия Парижа «наняла» овец для ухода за городским газоном
18:28, 05 апреля 2013Мир
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Мэрия Парижа решилась на эксперимент по уходу за газоном в черте города - для того, чтобы содержать в порядке траву, были "наняты" четыре овцы.
Эксперимент продлится до октября
Им предстоит ухаживать за территорией площадью 2 тысячи квадратных метров у Архивов Парижа в XIX округе французской столицы, сообщает РИА «Новости».
По информации телеканала France 3, в качестве участников эксперимента выбраны компактные и неприхотливые карликовые овцы породы Уэссан из Бретани.
Эксперимент продлится до октября, а пережидать зиму животные будут на специально оборудованной ферме в Венсенском лесу.
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