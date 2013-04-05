Мэрия Парижа «наняла» овец для ухода за городским газоном

Им предстоит ухаживать за территорией площадью 2 тысячи квадратных метров у Архивов Парижа в XIX округе французской столицы, сообщает РИА «Новости».

По информации телеканала France 3, в качестве участников эксперимента выбраны компактные и неприхотливые карликовые овцы породы Уэссан из Бретани.

Эксперимент продлится до октября, а пережидать зиму животные будут на специально оборудованной ферме в Венсенском лесу.