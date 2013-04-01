Южная Корея решила разработать план сдерживания КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ким Кван Чжин в понедельник заявил, что Сеул разрабатывает план "активного сдерживания" КНДР, включающий возможность нанесения предупредительного удара при появлении признаков угрозы нападения со стороны северного соседа, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Министр обороны на встрече с президентом страны Пак Кын Хе отметил, что план по сдерживанию КНДР предусматривает разработку системы по "быстрой нейтрализации угроз ядерного или ракетного удара со стороны Северной Кореи". Также сообщается, что Республика Корея намерена ввести в действие новейшую систему противоракетной обороны, получившей название Kill chain, раньше, чем планировалось, то есть до 2015 года, отмечает РИА Новости.

Министр также отметил, что Сеул будет сотрудничать с США по вопросам создания "систем безопасности в киберпространстве", защиты информации и применения новейших технологий в данной области.

В прошлую субботу Пхеньян заявил, что отношения двух корейских государств перешли в состояние "военного времени", и по законам "военного времени" КНДР будет действовать в случае враждебных "провокаций", которые могут перерасти в "полномасштабную"или даже "ядерную"войну.

В понедельник президент Южной Кореи заявила, что страна "предпримет решительные меры в случае провокации со стороны КНДР, невзирая на политические последствия".