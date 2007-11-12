Взрыв в Лондоне: столб дыма заслонил солнце (фото)

Взрыв произошел в восточном Лондоне, сообщает агентство «Рейтер». Инцидент произошел в расположенном на востоке британской столицы районе Стрэтфорд.

На месте взрыва возник сильный пожар, отмечает РИА «Новости». В небо поднимается огромный столб черного дыма, который заслонил даже солнце. На месте происшествия прибыли пожарные службы и полиция.

О причинах происшествия и о возможных пострадавших пока неизвестно.