Взрыв в Лондоне: столб дыма заслонил солнце (фото)
15:44, 12 ноября 2007Мир
2821 0
На месте происшествия прибыли пожарные
Взрыв произошел в восточном Лондоне, сообщает агентство «Рейтер». Инцидент произошел в расположенном на востоке британской столицы районе Стрэтфорд.
На месте взрыва возник сильный пожар, отмечает РИА «Новости». В небо поднимается огромный столб черного дыма, который заслонил даже солнце. На месте происшествия прибыли пожарные службы и полиция.
О причинах происшествия и о возможных пострадавших пока неизвестно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter