Кондолизза Райс призывает Саакашвили снять режим ЧП

Госсекретарь США Кондолизpа РАЙС призывает Грузию снять режим чрезвычайного положения в стране, введенный 7 ноября после разгона митинга сторонников оппозиции, а также незамедлительно начать диалог между руководством страны и оппозицией.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил помощник госсекретаря США Метью БРАЙЗА.

"Я привез письмо госсекретаря США председателю правительства с конкретными предложениями для разрядки ситуации. Соединенные Штаты советуют Грузии снять чрезвычайное положение и ограничения на СМИ и приступить к политическому диалогу", - сказал М.БРАЙЗА после встречи с главой грузинского правительства Зурабом НОГАИДЕЛИ.

По его словам, ответственность за внутриполитический кризис в стране несут как руководство Грузии, так и оппозиция.

"События минувшей недели в Тбилиси стали шоком для грузинской демократии. США выражают свою озабоченность процессами в Грузии относительно разгона манифестантов", - сказал М.БРАЙЗА.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что интерес США к Грузии после "революции роз" был связан с демократическими преобразованиями в стране. Он отметил, что именно это обуславливает стратегический интерес США к Грузии.

Помощник госсекретаря США считает, что наилучшим выходом из создавшейся ситуации могут быть справедливые и прозрачные выборы.

"Руководство страны должно обеспечить проведение таких выборов, а оппозиция в свою очередь должна воздержаться от неконструктивных заявлений и сесть за стол переговоров", - сказал он.

М.БРАЙЗА в понедельник утром встретился с лидерами объединенной оппозиции и получил информацию о ситуации в Грузии. Он также планирует встретиться с президентом страны Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста, которые продолжались в Грузии с 1 ноября и которые были разогнаны полицией с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль 7 ноября, в Грузии действует чрезвычайное положение, введенное М.СААКАШВИЛИ в ночь с 7 на 8 ноября сроком на 15 суток. 8 ноября М.СААКАШВИЛИ заявил о готовности провести досрочные президентские выборы 5 января одновременно с референдумом о времени проведения парламентских выборов: весной или осенью 2008 года. Оппозиция одобрила решение М.СААКАШВИЛИ.