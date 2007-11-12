Грузию покинули три российских дипломата

Три российских дипломата, объявленные МИД Грузии персонами нон-грата, покинули эту страну.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинское Общественное телевидение, МИД Грузии 7 ноября направил в Посольство РФ ноту, в которой трех сотрудников дипломатического представительства России объявил персонами нон-грата. Чрезвычайный и полномочный посланник Иван ВОЛЫНКИН, советник Петр СОЛОМАТИН и третий секретарь посольства Александр КУРЕНКОВ, согласно первому пункту девятой статьи Венской конвенции о дипломатических отношениях, объявлены нежелательными для Грузии персонами.

Дипломаты высланы на основании материалов МВД Грузии, сделанных при скрытом наблюдении и прослушивании телефонных разговоров с представителями грузинской оппозиции. Руководство Грузии считает, что некоторые оппозиционные лидеры согласовывали свои действия с представителями Посольства России по насильственному свержению власти.

МИД России пошел на ответные действия, отмечает агентство. В ближайшее время из Москвы будут высланы три грузинских дипломата, объявленные персонами нон-грата.

МИД Грузии пока не называет имена сотрудников своего посольства, которые должны будут покинуть территорию России.