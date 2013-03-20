Ким Чен Ын пригрозил «беспощадно уничтожать врагов до последнего человека»

Как сообщает ИТАР-ТАСС, он заявил об этом после проведенных сегодня в стране маневров с участием беспилотных летательных аппаратов с высокоточным оружием, а также зенитных ракетных установок, предназначенных для уничтожения крылатых ракет противника.

Глава КНДР выразил удовлетворение результатами учений и приказал военнослужащим "сохранять повышенную боеготовность и способность в любое время наносить высокоточные удары по позициям противника". Отметив, что "время слов прошло", Ким Чен Ын подчеркнул необходимость "беспощадно уничтожать врагов до последнего человека".