Ким Чен Ын пригрозил «беспощадно уничтожать врагов до последнего человека»
21:11, 20 марта 2013Мир
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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил отдать приказ об уничтожении военных объектов в Южной Кореи и баз вооруженных сил США на операционных направлениях в Тихом океане "в случае малейшей провокации с их стороны".
Ким Чен Ын приказал сохранять повышенную боеготовность/ Фото : indevstudio.com
Как сообщает ИТАР-ТАСС, он заявил об этом после проведенных сегодня в стране маневров с участием беспилотных летательных аппаратов с высокоточным оружием, а также зенитных ракетных установок, предназначенных для уничтожения крылатых ракет противника.
Глава КНДР выразил удовлетворение результатами учений и приказал военнослужащим "сохранять повышенную боеготовность и способность в любое время наносить высокоточные удары по позициям противника". Отметив, что "время слов прошло", Ким Чен Ын подчеркнул необходимость "беспощадно уничтожать врагов до последнего человека".
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