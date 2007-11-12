Посланник ОБСЕ призвал Саакашвили отменить чрезвычайное положение

Специальный представитель председателя в ОБСЕ, депутат Европарламента Жозе БОРРЕЛЬ призывает власти Грузии отменить чрезвычайное положение и все ограничения на деятельность средств массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОБСЕ, об этом он заявил в ходе своего визита в Тбилиси 10-11 ноября.

“ОБСЕ приветствует мероприятия, осуществленные правительством для уменьшения напряженности, в частности, решение Президента провести досрочные выборы и возобновить диалог между властью и лидерами оппозиции, которой должен продолжаться... В то же время во время честной и открытой дискуссии я передал призыв председательствующего в ОБСЕ немедленно отменить чрезвычайное положение, возобновить в полном объеме свободу слова, в частности на грузинских телеканалах, уважать свободу собраний и обеспечить все условия для свободных и честных выборов”, - цитирует пресс-служба Ж.БОРРЕЛЯ.

Ж.БОРРЕЛЬ также выразил обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы на протяжении событий на прошлой неделе в Тбилиси.

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста, которые продолжались в Грузии с 1 ноября и которые были разогнаны полицией с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль 7 ноября, в Грузии действует чрезвычайное положение, введенное М.СААКАШВИЛИ в ночь с 7 на 8 ноября сроком на 15 суток. 8 ноября М.СААКАШВИЛИ заявил о готовности провести досрочные президентские выборы 5 января одновременно с референдумом о времени проведения парламентских выборов: весной или осенью 2008 года. Оппозиция одобрила решение М.СААКАШВИЛИ.

10 ноября председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Испании Михель Анхель МОРАТИНОС направил своего специального посланника Ж.БОРРЕЛЯ в Грузию для проведения переговоров с властью и оппозицией.