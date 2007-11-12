Сегодня российские дипломаты покинут Грузию

Российские дипломаты, объявленные грузинской стороной персона нон-грата, покинут Грузию в понедельник, заявил в воскресенье советник-посланник российского посольства в Тбилиси Иван Волынкин, входящий в число высылаемых.

По его словам, российские дипломаты вылетят в Россию в понедельник из аэропорта в Ереване.

Среди сотрудников российского посольства, названных МИД Грузии персона нон-грата, советник-посланник Иван Волынкин, советник Петр Соломатин и третий секретарь посольства Александр Куренков. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российские спецслужбы в причастности к нынешнему политическому кризису в Грузии и заявил, что несколько сотрудников посольства России объявлены нежелательными персонами и покинут Грузию.

В свою очередь российский МИД отверг обвинения грузинской стороны и объявил о высылке трех старших дипломатов посольства Грузии в России.

Газета.ру