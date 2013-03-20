США отказались вводить запрет на продажу оружия

Такое решение принял во вторник глава демократического большинства сената Гарри Рид, сославшись на то, что при голосовании в палате законопроект с включенным в него запретом не наберет требующиеся 60 голосов.

Как напоминает РИА Новости, в середине января президент США Барак Обама представил программу по снижению уровня насилия, которая предусматривает запрет на продажу боевого автоматического оружия и магазинов повышенной емкости. Одновременно демократы в сенате представили аналогичный законопроект. Также президент и Демократическая партия выступали за ужесточение мер проверки покупателей оружия.

"Сейчас законопроект с таким пунктом может набрать максимум 40 голосов. Это не 60, которые требуются (для принятия). Но я обязан предложить какой-то вариант для голосования всем составом палаты, и именно поэтому я делаю это (исключаю пункт о запрете продаж автоматического оружия)", - сказал Рид журналистам, отвечая на вопросы о причинах своего решения.

Такой исход можно считать победой "оружейного лобби"в лице Национальной стрелковой ассоциации, которая возражала резко против этого запрета и прилагает массу усилий для того, чтобы законопроект не был принят.

Вопрос о контроле за оружием встал особенно остро после декабрьской трагедии в штате Коннектикут, где 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых, а до этого убил дома свою мать.