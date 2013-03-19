Эксперт: у России не хватит кораблей на Средиземное море

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» Сергей Кулик.

Эксперт назвал естественным желание России иметь практически во всех океанах оперативные соединения кораблей, поскольку она имеет национальные интересы в тех или иных зонах мирового океана.

Вместе с тем, по мнению С.Кулика, сделанное на телевидении заявление главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Виктора Чиркова о намерениях «держать» в Средиземном море на постоянной основе 5-6 кораблей и судов выглядит не вполне реалистично.

По словам руководителя центра «Номос», «5-6 кораблей, о которых говорил главком ВМФ России, это далеко не те 30-50 кораблей и судов обеспечения, присутствовавшие в Средиземном море до 1992 года в составе Средиземноморской оперативной эскадры». Но в то же время, как сказал эксперт, «очень трудно будет обеспечить присутствие даже тех же заявленных 5-6 кораблей, поскольку на сегодня на ЧФ нет в достаточном количестве кораблей и судов обеспечения, способных нести боевую службу в условиях столь большого и длительного отрыва от мест постоянной дислокации».

Кроме того, как считает С.Кулик, единственный имеющийся у России в Средиземном море пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) кораблей и судов, размещающийся в порту Тартус (Сирия) «на сегодня является достаточно маломощным и ненадежным».

Комментируя возможные задачи, которые могла бы выполнять планируемая к развертыванию в Средиземном море оперативная группировка кораблей и судов, эксперт заявил: «в лучшем случае – это демонстрация присутствия российского военно-морского флага, выполнение каких-то разведывательных функций и участие в антипиратских операциях». Но, как добавил С.Кулик, «опять же, на ЧФ РФ нет такого количества кораблей, которые могли бы нести эту боевую службу, то есть, кораблей и судов, у которых еще достаточно моторесурса. Нахождение же кораблей и судов в течение нескольких месяцев в Средиземном море значительно ухудшит и без того непростое их их материально-техническое состояние».

По мнению эксперта, существенного влияния на вопросы безопасности Украины подобные действия со стороны России не окажут. «А то, что, как было сказано в заявлении главкома ВМФ РФ, группировка кораблей будет управляться из Севастополя, то это не более, чем фраза. Исходя из опыта, в принципиальных вопросах такие группировки всегда управлялись из Главного штаба ВМФ, то есть, из Москвы, а штаб ЧФ фактически окажется передаточным звеном», - отметил С.Кулик.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков в эфире российского телеканала «Звезда» заявил, что «До пяти-шести кораблей должны находиться на постоянной основе в Средиземном море, управление должно осуществляться через командование Черноморским флотом (расположено в Севастополе – УНИАН)». По его словам, в эту группировку будут входить фрегаты, крейсеры, а также корабли обеспечения.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании руководящего состава вооруженных сил заявил, что Россия планирует создать оперативное соединение ВМФ в Средиземном море и обеспечить его функционирование на постоянной основе.

Кроме этого, он сообщил, что ВМС России получит до конца 2020 года 24 подводные лодки и 54 надводных корабля.

Справка УНИАН. Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» — украинская неправительственная аналитическая организация.

Центр «Номос» был учреждён в ноябре 2003 года, как единственная на Украине независимая неправительственная организация, целью которой является проведение исследований в сферах международных отношений, национальной безопасности, европейской и евроатлантической интеграции в Черноморско-каспийском регионе.