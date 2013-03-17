Франциск прочитал 150-тысячной толпе свою первую проповедь как Папа

Как сообщает РИА «Новости», послушать и воочию увидеть новоизбранного понтифика на площадь Святого Петра пришли до 150 тысяч человек, которые стали заполнять пространство перед главным собором Римско-католической церкви и прилегающие улицы за несколько часов до появления Франциска. Из-за большого наплыва паломников и верующих, в эти дни прибывающих в Рим, городские власти предпринимают повышенные меры безопасности, которые сохранятся в итальянской столице вплоть до вторника, 19 марта, когда состоится интронизация Папы Римского.

Однако настоящий сюрприз как службам безопасности, так и верующим Франциск преподнес перед началом воскресной проповеди: проведя мессу в церкви Святой Анны, расположенной в Ватикане, понтифик вышел за ватиканские стены и стал лично приветствовать собравшихся, некоторым из которых посчастливилось даже пожать ему руку.

Через некоторое время появившись в окне своего рабочего кабинета, Франциск обратился к многомиллионной пастве с первой проповедью, в которой отметил, что чувство милосердия меняет мир, а также призвал верующих помнить, что Господь, который всегда прощает, ”никогда не устанет” этого делать.

”Немного милосердия делает мир менее холодным и более справедливым. Мы должны понять милосердие Господа… Бог никогда не устает прощать. Это мы устаем просить прощения”, — сказал Франциск.

Завершая проповедь, Папа Римский попросил верующих молиться за него, а также пожелал ”хорошего воскресного дня и вкусного обеда”.