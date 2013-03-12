Новый Папа Римский пока не избран: из трубы идет черный дым

Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должен быть избран 266-й Папа Римский, после первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым, сообщает РИА Новости.

В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым.

В конклаве принимают участие 115 членов Кардинальской коллегии. Участники конклава поклялись придерживаться положений апостолической конституции Universi Dominici Gregis (Вся паства Господа), а также сохранять в тайне все, что связано с выборами Папы Римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 77 голосов участников конклава.