Новый Папа Римский пока не избран: из трубы идет черный дым

20:52, 12 марта 2013
Мир
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Конклав не смог избрать нового Папу Римского в первом туре голосования.

Черный дым над Сикстинской часовней / Фото: Vdp из Википедии

Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должен быть избран 266-й Папа Римский, после первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым, сообщает РИА Новости.

В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым.

В конклаве принимают участие 115 членов Кардинальской коллегии. Участники конклава поклялись придерживаться положений апостолической конституции Universi Dominici Gregis (Вся паства Господа), а также сохранять в тайне все, что связано с выборами Папы Римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 77 голосов участников конклава.

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