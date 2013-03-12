На автобане в Германии столкнулись 100 машин

До сотни автомобилей, в том числе грузовики, столкнулись на автобане в федеральной земле Гессен (запад Германии), есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.

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Об этом сообщил РИА «Новости» по телефону представитель полиции города Фридберг, рядом с которым произошла авария.

"Подробностей пока нет. Известно, что столкнулись до сотни автомобилей. Есть пострадавшие, в том числе тяжелораненые. Но сколько их, пока мы не знаем. Данных о том, есть ли погибшие, пока также нет", - сказал собеседник агентства.

Говоря о возможных причинах ЧП, он отметил, что в регионе весь день сильный снегопад.

Автобан, длина которого составляет 257 км и который проходит через три федеральные земли (Северный Рейн - Вестфалия, Гессен и Бавария) на западе и юго-западе Германии, перекрыт для движения в обе стороны.

Снегопад в земле Гессен серьезно повлиял не только на автомобильное, но и на авиационное сообщение. По словам представителя компании Fraport, которая управляет крупнейшим в Германии аэропортом Франкфурта-на-Майне, тяжелые погодные условия привели к отмене примерно 200 из 1,2 тыс. запланированных на вторник рейсов.