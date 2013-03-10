В ООН ожидают утроение числа беженцев из Сирии

Такой прогноз, как сообщает 10 марта Reuters, сделал верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш (Antonio Guterres). «Если эскалация конфликта продолжится и для решения проблемы ничего не будет сделано, то к концу года число беженцев удвоится или утроится», — заявил Гутерреш 10 марта в Анкаре.

6 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что число зарегистрированных беженцев из Сирии достигло миллиона человек, причем с начала 2013 года поток беженцев значительно усилился: только за последние три месяца Сирию покинули 420 тысяч человек, сообщает Lenta.ru.

Большая часть беженцев осела в Ливане — 330 тысяч человек. На десять тысяч беженцев меньше переехали в Иорданию. Также сирийских беженцев приняли Турция, Ирак, Египет и страны Северной Африки. В государствах, принимающих беженцев, не хватает средств и ресурсов на их размещение.

Вооруженное противостояние между сторонниками и противниками президента Сирии Башара Асада началось два года назад. Летом 2012 года конфликт был признан полномасштабной гражданской войной. По данным ООН на середину февраля, за два года войны погибло более 70 тысяч человек. Попытки Совбеза ООН принять резолюцию в отношении Сирии не увенчались успехом: Россия и Китай несколько раз воспользовались правом вето, так как предложенные ООН планы выхода из конфликта казались им несбалансированными.