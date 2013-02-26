Итальянские левые зареклись от каких-либо коалиций с Берлускони

Лидер Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани, возглавлявший на прошедших парламентских выборах левоцентристскую коалицию, исключил возможность заключения любых политических альянсов, в том числе с блоком Сильвио Берлускони.

По результатам голосования, которое состоялось 24-25 февраля, победу на выборах в палату депутатов одержала коалиция левоцентристских сил, получившая 29,54%, соперники Берсани - правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони заручился поддержкой 29,18%.

Однако, согласно действующему законодательству, даже такая победа обеспечивает левым абсолютное большинство мест в Палате депутатов: лидирующая на выборах партия или коалиция получает сразу 55% кресел. В сенате парламента ни одна из ведущих политических сил не имеет абсолютного большинства голосов.

"Мы передадим президенту Республики наши оценки. И в конце концов он скажет, кто в состоянии сформировать правительство в это непростое время", - сказал Берсани на пресс-конференции, сообщают РИА «Новости».

По его словам, существует твердое убеждение в том, что Италии нужны изменения, и поэтому лидер левоцентристских сил хочет создать "правительство перемен". При этом он исключил возможность заключения альянсов, в том числе с правыми силами. "Я не думаю, что страна будет терпеть дипломатические балеты", - добавил Берсани.