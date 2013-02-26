Лавров опроверг информацию СМИ о компромиссе со США по ПРО

"Я читал эти сообщения и разговаривал с авторами этих сообщений. Не знаю, откуда у автора источники, но каких-либо оснований для подобного рода репортажей нет. Я не знаю, откуда эта информация появилась", - сказал он журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри, сообщает РИА Новости.

"Мы позицию свою изложили. Мы деклараций напринимали достаточно, и в рамках ОБСЕ, и в рамках Совета Россия-НАТО, на высшем уровне было продекларировано, что мы все будем обеспечивать неделимость безопасности, тогда никто из нас не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других", - продолжил министр. По словам Лаврова, Москва считает, что система ПРО НАТО "будет создавать проблему для нашей безопасности, поэтому деклараций здесь уже недостаточно".

"Если мы не можем договариваться о совместной системе, как Россия не раз предлагала еще начиная с 2007 года, когда президент Путин посещал США, то нужно вести, конечно, речь не об очередных декларациях, а о гарантиях, будут проверяемы на объективных военно-технических критериях, гарантиях ненаправленности этой системы против российского ядерного потенциала", - подчеркнул глава МИД РФ.