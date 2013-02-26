Украинцев не было на воздушном шаре, который упал в Египте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«По информации посольства Украины в Египте, среди погибших граждан Украины нет», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в египетском городе Луксор на западном берегу Нила упал воздушный шар с туристами, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек.

По некоторым данным, в прогулочном полете принимали участие 20 иностранных туристов.

Прогулочные полеты над храмом древнего города пользуются популярностью у туристов, которые посещают Луксор.

Инциденты с воздушными шарами в Египте не являются редкостью.