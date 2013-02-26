Украинцев не было на воздушном шаре, который упал в Египте
11:48, 26 февраля 2013Мир
1128 0
Граждан Украины нет среди погибших в результате падения воздушного шара в Египте.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По информации посольства Украины в Египте, среди погибших граждан Украины нет», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в египетском городе Луксор на западном берегу Нила упал воздушный шар с туристами, по последним данным, погибли по меньшей мере 19 человек.
По некоторым данным, в прогулочном полете принимали участие 20 иностранных туристов.
Прогулочные полеты над храмом древнего города пользуются популярностью у туристов, которые посещают Луксор.
Инциденты с воздушными шарами в Египте не являются редкостью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter