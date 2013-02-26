Лукашенко запретил белорусским бизнесменам финансировать оппозицию

"Если кто-то из бизнесменов будет финансировать "пятую колонну"или каким-то иным способом оказывать негативное влияние на общество, то я буду считать, что они включились в политическую борьбу и борьбу против государства. Пусть потом не обижаются подобные бизнесмены и структуры", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, открывая Совет по развитию предпринимательства в Белоруссии, сообщают РИА Новости.

"Любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать "крышу" для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом", - подчеркнул президент. Он отметил, что бизнесмены - это не те люди, которым нужно устраивать тепличные условия. "Вы в конкурентной жесткой борьбе завоевываете свое место под солнцем", - сказал Лукашенко. Однако, по его словам, если бизнес будет способствовать развитию государства, то прорывные инициативы получат поддержку.

Лукашенко отметил, что Совет по предпринимательству - это единственный совет, созданный при президенте. По его словам, в свое время появилось много желающих в правоохранительных органах и среди чиновников создать "крышу"и погреть руки на бизнесе. Кроме того, сказал президент, было много желающих "наклонить, посадить, "утопить"бизнесменов". "Мне такая перспектива была не нужна. Я хотел, чтобы все было честно и прозрачно", - сказал Лукашенко.

По его словам, важнейшая задача Совета - активно влиять на предпринимателей, разумно доводить до них государственную политику, чтобы оптимально обеспечить сочетание интересов общества и бизнеса, создавать условия для цивилизованного рынка, поддерживать производителей товаров и услуг, а не спекулятивный бизнес. Также Лукашенко ждет от бизнесменов помощи в модернизации государственного сектора экономики и в привлечении максимального количества иностранных инвесторов.