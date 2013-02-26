Авария оставила всю Панаму без электричества

Площадь Панамы - около 75 тысяч квадратных километров, население - около 3,5 миллионов человек.



Как пишет РИА Новости, по данным панамских энергетиков, сначала произошло частичное отключение электроснабжения, которое затем переросло в повсеместное. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв на одной из центральных станций в электросистеме страны. Без электричества Панама находится уже несколько часов. Солнце в Панаме зашло в 18.29 (1.29 по Киеву).

Отключения света не произошло лишь на территории Панамского канала, связывающего Тихий и Атлантический океаны. Там задействованы автономные энергомощности.

Сейчас электрики ведут массовые восстановительные работы на линиях электропередачи. Между тем, авария привела к хаосу на дорогах из-за выключившихся светофоров, многие люди остались заблокированными в душных лифтах, отключилась мобильная связь и подача воды.