Бен Ладена исключили из "черного списка"

С январе 2001 года имя бен Ладена было в "черном списке" Комитета Совбеза ООН по санкциям против "Аль-Каиды". Против него действовал запрет на передвижения, а его счета в международных кредитных учреждениях были заморожены. В сообщении отмечается, что имя бен Ладена исключено из "черного списка" 21 февраля 2013 г.

Вместе с тем отмечается, что для разморозки банковских счетов экс-главаря "Аль-Каиды" требуются ходатайства отдельных стран. Они должны также "предоставить Комитету гарантии того, что эти средства не будут переданы, прямо или косвенно, входящим в "черный список" физическим лицам или организациям, или каким-либо другим образом использованы для террористических целей".

Глава международной террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в г.Абботтабад, в 50 км от столицы Пакистана, напоминает РосБизнесКонсалтинг.