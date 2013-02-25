В НАТО заявили, что доказательств жестокости его солдат в Афганистане нет

17:56, 25 февраля 2013
Мир
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Представитель международных сил в Афганистане Гюнтер Катц заявляет, что в настоящее время нет доказательств вины американских солдат в неподобающем поведении в провинции Вардак.

В НАТО проведут консультации с афганским правительством

Накануне врезидент Афганистана Хамид Карзай призвал вывести специальные подразделения американских войск из двух афганских провинций - Вардак и Логар в двухнедельный срок, пишет Радио Свобода.

Как сообщил пресс-секретарь афганского президента Аймаль Фаиз, американских военных из состава международных сил и бойцов поддерживаемых ими местных вооруженных формирований обвиняют в создании опасной и нестабильной обстановки в указанных регионах и в преследованиях местных жителей.

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Бойцов афганских отрядов, поддерживаемых американцами, обвиняют в причастности к убийству студента, тело которого было обезглавлено.

По словам Катца, Международные силы содействия безопасности проведут встречу с афганским правительством, чтобы обсудить этот вопрос.

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