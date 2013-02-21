Президенту Израиля подарили портрет площадью 25 гектаров

Изображение главы государства и цифры 90, выполненные в той же технике, раскинулись на 25 гектарах кибуца Тель-Йосеф. Подарок селян юбиляр увидел с борта вертолета, сообщают РИА Новости.

"Я когда-то пахал эти поля, а теперь сам выпахан на них. Такое вот возвращение к корням", - отреагировал президент.

По просьбе жителей кибуца портрет нарисовал художник Питер Винер. Он уверен, что у него получилась самая большая "полевая" картина в Израиле. "А, может быть, и во всем мире. Работа заняла многие часы, но для меня большая честь нарисовать президента таким нестандартным способом", - сказал он.

Портрет стал одним из первых подарков Пересу на 90-летие, которое 9-й по счету президент Израиля, лауреат Нобелевской премии и один из архитекторов ближневосточного мирного процесса будет отмечать в августе.