СМИ: Белый дом опроверг, что Обама призовет Конгресс сократить вооружения

Белый дом опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Барак Обама в ежегодном послании к Конгрессу намерен призвать к дальнейшему сокращению стратегических ядерных вооружений, сообщают РИА Новости.

Ранее New York Times со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Обама достиг соглашения с представителями ВС США о сокращении числа стратегических ядерных боеголовок примерно на треть. Президент США "считает, что можно значительно сократить число развёрнутых ядерных боеголовок и тем самым сэкономить большое количество средств, не рискуя при этом безопасностью Америки", цитирует газета источник.

"Я бы сказал, что президент публично заявлял о своем желании продолжать сокращать ядерные вооружения. В данной публикации нет ничего нового, что могло бы говорить об обратном. Его приверженность задаче контроля за вооружениями и сокращению ядерных вооружений хорошо известна, но я не жду никаких новых объявлений в послании к конгрессу", - сказал на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни.

Белый дом рассматривает возможность сокращения ядерных вооружений уже несколько лет. Ранее СМИ сообщали, что у правительства имеется как минимум три возможных варианта снижения общего числа развёрнутых стратегических ядерных боеголовок. Первый вариант предусматривает сокращение до 1-1,1 тысячи единиц, второй вариант - до 700-800 единиц, третий - до 300-400 единиц.