Саакашвили выступил с обращением к народу

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал акцию протеста оппозиции, третьи сутки проходящую у парламента Грузии, "бездарной имитацией "революции роз" 2004 года, в результате которой пришли к власти он сам и его сторонники, передает агентство "Новости-Грузия".

Президент подчеркнул, что ничего не имеет против выражения протеста.

"Это - часть демократии, за которую мы боролись. В рамках закона любой человек может говорить о том, чем он доволен или недоволен", - сказал Саакашвили, выступая с телеобращением к нации вечером в воскресенье.

С другой стороны, он считает, что "то, что происходит - это бездарная имитация "революции роз".

Президент Грузии утверждает, что беспорядки выгодны России. "Учтите, что вся эта ситуация (вокруг акций протеста оппозиции) в Грузии происходит перед выборами в России, и цель - как устроить в стране беспорядки... Как день ясно, что в случае беспорядков в Грузии Россия использует эту ситуацию в своих целях", - сказал Саакашвили в интервью, которое транслируют все телекомпании Грузии.

В качестве аргументов руководства Грузии в пользу проведения парламентских выборов осенью 2008 года Саакашвили назвал вопрос признания Косово. "Весной международное сообщество намерено признать Косово, и Россия уже заявила о том, что если это случится, то она признает Абхазию и Южную Осетию", - сказал президент.

По словам Саакашвили, вокруг вопроса переноса выборов в руководстве страны были серьезные дебаты, и принимали решение вместе с депутатами зимой 2006 года. "Сейчас, спустя почти год оппозиция вспомнила и использовала в качестве повода для напряженности в обществе", - сказал президент.

Михаил Саакашвили выразил готовность вести диалог с оппозицией по вопросу совершенствования избирательного закона. "Мы готовы работать по совершенствованию избирательного закона. Это тот вопрос, по которому в парламенте Грузии уже есть специальные группы, с которыми оппозиция может работать".