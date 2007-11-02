Израиль намерен прорыть тоннель под мусульманским кварталом Иерусалима

Власти Израиля намерены соединить подземным проходом тоннели, идущие вдоль Стены плача, и синагогу "Оэль Ицхак", расположенную в мусульманском квартале Иерусалима, пишет Ha`aretz.

Соответствующий проект был предложен Фондом наследия Стены Плача, который курирует еврейские исторические и религиозные памятники, входящие в комплекс Храмовой горы.

Особо отмечается, что широких подземных работ по рытью тоннеля под мусульманским кварталом проводиться не будет. Строители намерены провести тоннель через места уже существующих археологических раскопок. Тоннель не затронет Храмовую гору и пройдет на сто метров западнее нее.

Проект еще должен получить одобрение Израильского управления древностей (IAA), представители которого уже заявили, что считают это прекрасной идеей, а также израильских служб безопасности.

Между тем арабские депутаты Кнессета и представители мусульманского религиозного фонда Waqf, который занимается сохранением мусульманских памятников на Храмовой горе, уже заявили свой протест. Мусульмане Иерусалима не раз обвиняли Израиль в том, что он ведет подземные работы на Храмовой горе с целью обрушить находящиеся там мусульманские мечети.

Лента.ру