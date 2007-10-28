Путин: США повторяют ошибки СССР

Владимир Путин сравнил планы США разместить элементы противоракетной обороны в Восточной Европе с действиями СССР во время Карибского кризиса.

На итоговой конференции по окончании саммита Россия-ЕС в Португалии российский президент сказал, что "в середине 1960-х годов похожие действия СССР вызвали Карибский кризис.

"Для нас ситуация технологически очень похожа. Мы остатки баз из Вьетнама, с Кубы вывели и все там ликвидировали, а у наших границ такие угрозы для нашей страны сегодня создаются", - сказал он.

При этом на пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что стратегическое партнерство России и Европы останется прежним, и выразил удовлетворение по поводу многочисленных торговых договоров, заключенных между Россией и ЕС.

По словам Путина, Россия и Европейский союз продолжат сотрудничество с тем, чтобы решить проблемы Ирана, Ближнего Востока и Косова.

Би-би-си