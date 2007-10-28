Центризбирком РФ допустил 11 партий к выборам в Думу

Центризбирком РФ в воскресенье завершил регистрацию федеральных списков кандидатов от политических партий на выборах депутатов Госдумы пятого созыва, которые пройдут 2 декабря.

В избирательные бюллетени будет включено 11 партий: КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия", СПС, "Яблоко", "Патриоты России", "Демократическая партия Россия", "Гражданская сила", "Аграрная партия России" и "Партия социальной справедливости", сообщает РИА Новости.

Трем партиям - партии "Зеленые", партии "Мира и Единства" и "Народному союзу" - было отказано в регистрации, поскольку ЦИК "забраковал" более 5% подписей избирателей, представленных партиями в поддержку списков кандидатов.

В среду, 31 октября, участникам выборов предстоит с помощью лототрона разыграть номера, под которыми партии будут значиться в избирательных бюллетенях.

Кроме того, путем жеребьевки партии разделят между собой бесплатное эфирное время и печатные площади в государственных СМИ, которые по закону отводятся под предвыборную агитацию.