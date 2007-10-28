Аргентинцы избирают президента между первой леди и лидером коалиции

В воскресенье в Аргентине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют 14 кандидатов, представляющие весь политический спектр страны, передает РИА “Новости”.

Одновременно с президентскими в Аргентине пройдут парламентские и муниципальные выборы, а также выборы губернаторов в семи провинциях. В них примут участие более 27 миллионов избирателей.

По оценкам наблюдателей, основная борьба за президентское кресло развернется между супругой нынешнего главы Аргентины Кристиной КИРШНЕР, которая является официальным кандидатом от созданного ее мужем движения "Фронт за победу" и лидером Гражданской коалиции Элисой КАРРИО.

Третьим кандидатом, который может повлиять на исход голосования, называют экс-министра экономики Роберто ЛАВАНЬЯ представляющего движение "За передовую нацию".

Согласно последним опросам общественного мнения, за К.КИРШНЕР готовы отдать голоса более 43% избирателей, Э.КАРРИО - 16,8%, Р.ЛАВАНЬЯ - 13,5%.

Если верить социологическим исследованиям, то К.КИРШНЕР может стать президентом уже после первого тура. Закон о выборах в Аргентине предусматривает второй тур голосования при условии, если разрыв между двумя лидирующими кандидатами не превышает 10% голосов или ни один из кандидатов не набирает 45% голосов избирателей.

Таким образом, впервые в истории этой южноамериканской страны женщина может стать официально избранной главой государства.