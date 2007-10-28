Оппозиция вышла на улицы Минска
12:58, 28 октября 2007Мир
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Шествие посвящено Дню памяти усопших
Белорусская оппозиция отмечает День памяти усопших «Деды». Представители ряда оппозиционных партий и общественных объединений проводят по этому поводу в воскресенье в Минске шествие, передает ГазетаRU.
Участники мероприятия намерены пройти несколько километров. Конечная цель их маршрута - урочище Куропаты под Минском, где похоронены жертвы сталинских репрессий. По различным оценкам, в Куропатах захоронено от 30 тыс. до 200 тыс. человек.
По оценкам сотрудников правоохранительных органов, в шествии участвуют до 500 человек. С собой они несут флаги и деревянные кресты, которые намереваются установить в Куропатах. Там же пройдет траурный митинг.
Впервые такая акция прошла в Белоруссии в 1988 году.
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