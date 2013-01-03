Белорусы выбирают между Европой и Россией (опрос)

Соответствующие результаты социологического исследования обнародованы Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НСЭПИ).

В частности, при необходимости выбора между объединением с Россией и вступлением в Европейский Союз за первый вариант высказываются 37,7%, а за второй - 43,4% опрошенных (в середине 2012 года эти показатели составляли 36,2% и 44,1% соответственно).

Однако, в более глубокой ретроспективе "дрейф" общественного мнения от России к Европейскому Союзу становится все более заметным. Так, если в декабре 2011 года за вступление в ЕС на гипотетическом референдуме проголосовали бы 35,9% (против — 36,9%), за объединение с РФ - 29% (против 42,9%), то в декабре 2012 года это соотношение стало 38,9% - за объединение с Евросоюзом (против — 37,6%), а за объединение с Россией - 28,7% (против — 47,5%).

Белорусские социологи считают, что поддержка России, благодаря которой с конца прошлого года и началась экономическая стабилизация, стала вызывать вопросы у "массового белоруса". Вместе с тем, по их оценкам, "европеизация" общественного мнения имеет скорее прагматический, чем ценностный характер.

К примеру, на вопрос: "Какого рода помощь в модернизации Беларуси, по вашему мнению, мог бы оказать Евросоюз?" белорусы в первую очередь отмечают "передачу современных технологий" и "предоставление кредитов" (42,2% и 36% соответственно), а не "консультативную помощь в проведении реформ" (28,4%).

Другим примером такого "тихого проникновения Европы" служит тема "малого приграничного движения" (инициатива ЕС и стран Восточной Европы, в том числе Беларуси, которая предусматривает безвизовое пересечение границы жителями приграничных территорий) - о ней сегодня знают 37,7%, а поддерживают почти половина опрошенных (причем большая их часть готовы оказывать активную поддержку в ее продвижении). Вероятно, именно поэтому белорусские власти не спешат подписывать соответствующие соглашения, что не остается незамеченным общественным мнением. Так, на вопрос: "Как вы считаете, почему соглашения о "малом приграничном движении" с Литвой и Польшей до сих пор не вступили в действие?" больше всего респондентов (22,7%) ответили "белорусская сторона препятствует этому", а на вину другой стороны ("польская и литовская сторона препятствуют этому") указали лишь 13%.