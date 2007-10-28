Тони Блэр получил за мемуары большой аванс, но публиковать их не спешит

Издательство Random House заплатило бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру за мемуары более 4 миллионов фунтов стерлингов аванса (около 9 миллионов долларов США), сообщает AFP со ссылкой на газету The New York Times.

О заключении контракта между Random House и Блэром было объявлено в четверг вечером, однако обе стороны категорически отказались раскрыть какие-либо финансовые подробности соглашения.

The New York Time утверждает, что сведения об обещанном Блэру авансе были получены от источников из близкого окружения бывшего премьера. Собеседник издания также подтвердил ранее появлявшиеся сообщения о том, что мемуары Блэра увидят свет не раньше, чем через два года.

Отсрочка публикации книги связана с тем, что Блэр не хочет, чтобы она появилась в продаже до завершения парламентских выборов. Ожидается, что в мемуарах Блэр раскроет некоторые подробности, связанные с его взаимоотношениями с действующим главой правительства и лидером партии лейбористов Гордоном Брауном.

Лента.ру