Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Первый раз космонавты встретятся с Новым годом днем 31 декабря, пролетая над Новой Зеландией, и последний — днем 1 января, когда станция будет пролетать над Тихим океаном восточнее Австралии, сообщил представитель российского Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИМАШ.

В настоящее время на МКС несут вахту космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Евгений Тарелкин, Роман Романенко, астронавты НАСА Кевин Форд и Томас Машбёрн, а также астронавт Канадского космического агентства Крис Хадфилд, сообщает РИА "Новости".

Предсьавитель ЦУП напомнил, что 27 декабря экипаж поздравил Дед Мороз в ходе сеанса связи из Центра управления полетами.

30 декабря будет организован сеанс связи ЦУП-МКС для семей российских космонавтов.