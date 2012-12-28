Берлускони будет выплачивать алименты бывшей жене по ?100 тысяч в день

Берлускони будет выплачивать алименты — около €100 тысяч в день, €3 млн каждый месяц, €36 млн в год. По закону жена после развода должна получать столько денег, сколько необходимо для поддержания уровня жизни равного тому, что был во время брака. Также столь крупная сумма учитывает и тот факт, что Ларио не претендует на недвижимость: Берлускони оставит себе виллу, стоимость которой оценивается в €78 млн.

Вероника Ларио выразила сожаление из-за того, что ей придется уехать из особняка: супруги жили там 20 лет и воспитали троих детей. Всего в браке они прожили около тридцать лет.

Ларио подала документы на развод с Берлускони в 2009 году, обвиняя премьера в супружеской измене.

В середине декабря Берлускони объявил, что у него сейчас подруга-неаполитанка, которая младше его на 49 лет.

Экс-премьер Италии, которого подозревают в сексуальных связях со «значительным числом» молодых проституток, в том числе несовершеннолетними девушками, в октябре был признан виновным в уклонении от уплаты налогов по делу холдинга Mediaset. Суд приговорил его к четырем годам заключения, однако срок почти сразу был сокращен до одного года на основании закона об амнистии, призванного обезопасить итальянские тюрьмы от переполнения.

В начале декабря Берлускони заявил, что будет участвовать в общенациональных парламентских выборах, которые пройдут в стране весной следующего года.

Газета.ру