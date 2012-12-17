Печальный рекорд 2012 года: в мире погибло 139 журналистов

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщает неправительственная организация с консультативным статусом при ООН "Пресс Эмблем Кампэйн" (Press Emblem Campaign, ПЭК).

Генеральный секретарь ПЭК Блез Лемпан признал, что "речь идет об ужасном годе для прессы", напрямую связав большое число жертв работников СМИ с сирийским кризисом. По его словам, "с начала года журналисты становятся мишенями для обеих сторон конфликта, а освещение событий в САР стало чрезвычайно сложной задачей из-за боевых действий, ведущихся в городских зонах, когда сложно отличить военных от гражданского населения".

"После Ирака 2003-2006 годов конфликт в Сирии стал самым кровавым для журналистов с начала века", - говорится в сообщении ПЭК.

Всего в САР с начала года были убиты 36 журналистов, из которых 13 работали в иностранных СМИ.

Далее в списке самых опасных мест для работы журналистов идут Сомали (19) и Пакистан (12). За ними следуют Мексика и Бразилия (по 11), Гондурас и Филиппины (по 6), Бангладеш (4), Ирак, Эритрея, Индия, Нигерия, Сектор Газа (по 3), Афганистан, Боливия и Колумбия (по 2).

По одному журналисту было убито в Бахрейне, Гаити, Египте, Индонезии, Камбодже, Непале, Панаме, России, Танзании, Таиланде, Уганде, Эквадоре, Южном Судане.

Самым опасным регионом для работников СМИ стал Ближний Восток. Здесь с начала года погибли 44 журналиста. Затем следует Латинская Америка (35), Азия (31), Африка (28), Европа (1). Всего же за неполные пять лет, с начала 2008 года, было убито 569 журналистов, или по 114 в год.

Организация ПЭК была создана в 2004 году группой журналистов из разных стран, штаб-квартира расположена в Женеве.