Венесуэла закрыла границы и запретила алкоголь

Об этом сообщил начальник стратегического операционного командования страны Вильмер Баррьентос.

"Начиная с 18 часов пятницы, нами предприняты меры по закрытию госграницы, опыт подсказывает, что эта мера способствует укреплению безопасности и улучшает ситуацию на границе", - приводит слова Баррьентоса РИА Новости.

На предстоящих выборах жители Венесуэлы должны избрать руководителей 23 штатов страны. Сейчас 15 из этих штатов руководятся представителями правящей партии, еще семь - губернаторами от оппозиции и один штат возглавляет независимый губернатор.

Кроме того, с вечера пятницы до утра понедельника в стране полностью запрещена продажа алкогольной продукции и пиротехники. В субботу также вступает в силу запрет на передвижение грузового транспорта, за исключением автомобилей, перевозящих продукты, строительные материалы и топливо.